Hefja formlega rannsókn eftir gærkvöldið

Miðvikudaginn 18. febrúar 2026

Nýja unnustan vekur mikla athygli fyrir glæsilegt útlit sitt

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 13:30

UEFA hefur hafið rannsókn á ásökunum um kynþáttaníð sem Vinicius Junior setti fram í kjölfar leiks Real Madrid og Benfica í Meistaradeild Evrópu á þriðjudag.

Vinicius skoraði sigurmark Real Madrid í 1-0 útisigri á Benfica í fyrri leik liðanna, en atburðarásin utan vallar dró einnig mikla athygli. Brasilíski kantmaðurinn hélt því fram eftir markið að hann hefði orðið fyrir kynþáttaníði.

Atvikið átti sér stað skömmu eftir markið þegar Vinicius lenti í orðaskiptum við leikmann Benfica, Gianluca Prestianni.

Sást til Prestianni halda treyju fyrir munninn á meðan hann virtist segja eitthvað við Vinicius. Í kjölfarið fór Vinicius strax til dómara leiksins og sakaði andstæðing sinn um kynþáttafordóma.

UEFA hefur nú staðfest að málið sé komið í formlegt ferli. Í yfirlýsingu frá sambandinu segir að siða- og agasaksóknari UEFA hafi verið skipaður til að rannsaka ásakanir um mismunun í leik liðanna í umspili Meistaradeildarinnar 17. febrúar 2026.

Sambandið tekur fram að frekari upplýsingar verði veittar þegar rannsókn málsins vindur fram. Málið hefur þegar vakið mikla umræðu í knattspyrnuheiminum, enda hafa kynþáttaníð í garð Vinicius verið ítrekað til umfjöllunar á undanförnum árum.

