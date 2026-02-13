Vinsæla sjónvarpskonan baunar á umdeildan mann

Íþróttafréttakonan Laura Woods skaut hressilega á Richard Keys kollega sinn með skilaboðum á samfélagsmiðlum.
Keys, sem er umdeildur fyrir athæfi sín í persónulega lífinu, skrifaði um að Sean Dyche yrði rekinn, nokkrum klukkustundum eftir að brottför hans frá Nottingham Forest hafði þegar verið staðfest. Vakti hann athygli á að hann hafi spáð þessu.
„Ef þú heldur áfram að segja að stjórar verði reknir, þá hefurðu að lokum rétt fyrir þér,“ skrifaði Woods undir og bætti við hláturtjákni.
Woods og Keys eiga klárlega ekki skap saman, en þau hafa áður tekist á á samfélagsmiðlum.
