Föstudagur 13.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Newcastle sagt setja framherja í forgang og vilja losna við sinn dýrasta mann

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Vinsæla sjónvarpskonan baunar á umdeildan mann

433
Föstudaginn 13. febrúar 2026 18:30

Laura Woods. Getty Images

Íþróttafréttakonan Laura Woods skaut hressilega á Richard Keys kollega sinn með skilaboðum á samfélagsmiðlum.

Keys, sem er umdeildur fyrir athæfi sín í persónulega lífinu, skrifaði um að Sean Dyche yrði rekinn, nokkrum klukkustundum eftir að brottför hans frá Nottingham Forest hafði þegar verið staðfest. Vakti hann athygli á að hann hafi spáð þessu.

Richard Keys

„Ef þú heldur áfram að segja að stjórar verði reknir, þá hefurðu að lokum rétt fyrir þér,“ skrifaði Woods undir og bætti við hláturtjákni.

Woods og Keys eiga klárlega ekki skap saman, en þau hafa áður tekist á á samfélagsmiðlum.

Meira
Umdeildi sjónvarpsmaðurinn tjáir sig um áform sín – Yfirgaf eiginkonu sína til 36 ára til að vera með dóttur vinkonu sinnar

