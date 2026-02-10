Umdeildi sjónvarpsmaðurinn tjáir sig um áform sín – Yfirgaf eiginkonu sína til 36 ára til að vera með dóttur vinkonu sinnar

Sjónvarpsmaðurinn Richard Keys hefur brugðist við fregnum þess efnis að hann hyggist hætta alfarið í íþróttaútsendingum eftir brotthvarf sitt frá beIN Sports að loknu tímabili í vor.
Keys, sem er 68 ára, staðfesti nýverið að samningur hans í Katar myndi renna út í sumar og að hann yrði ekki framlengdur. Hann flytur því aftur til Bretlands.
Keys gekk til liðs við beIN Sports árið 2013 ásamt Andy Gray, eftir að þeir yfirgáfu Sky Sports árið 2011 í kjölfar leka á upptöku þar sem þeir létu niðrandi orð falla um kvenkyns aðstoðardómara. Síðan þá hafa þeir verið andlit ensku úrvalsdeildarinnar og Meistaradeildarinnar í 24 löndum í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku.
Í bloggfærslu sagði Keys að tími væri kominn til að taka næsta skref. Sagðist hann þá hvorki vera hættur né að hann sé að yfirgefa beIN vegna ágreinings. „Ég er ekki að hætta, bara að breyta um stefnu. Það er mikið eftir,“ skrifaði hann.
Samkvæmt The Telegraph munu bæði Keys og Gray yfirgefa stöðina í maí 2026, þar sem beIN hyggst endurnýja hóp sinn. Keys hyggst flytja aftur til Bretlands og setjast þar að með eiginkonu sinni, Lucie Rose, eftir en þau hafa verið í sitt hvoru landinu í fjölda ára.
Keys og Rose giftust fyrir tveimur árum, það vakti mikla athygli þegar samband þeirra hófst 2016. Keys hélt framhjá eiginkonu sinni til 36 ára til að vera með Rose, sem er 32 árum yngri en hann. Hún var jafnframt vinkona dóttur hans. Fór þetta eðlilega öfugt ofan í marga.
Meira
Giftist konu sem er 32 árum yngri – Hún er vinkona dóttur hans og hann hélt framhjá eiginkonu sinni með henni