Sá fjórði sem stýrir liðinu á leiktíðinni

Vitor Pereira er tekinn við Nottingham Forest út leiktíðina og verður þar með fjórði stjóri liðsins á leiktíðinni.
Þessi 57 ára gamli Portúgali tekur við af Sean Dyche sem var rekinn í gærmorgun. Forest situr í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, þremur stigum fyrir ofan fallsæti og hefur aðeins unnið tvo af síðustu tíu.
Pereira þekkir vel til eiganda félagsins, Evangelos Marinakis, en hann stýrði áður Olympiacos og vann tvöfalt með liðinu tímabilið 2014-15. Hann var síðast við stjórnvölinn hjá Wolves en var látinn fara í nóvember.
Forest hafði fyrr á tímabilinu rekið Nuno Espirito Santo og Ange Postecoglou áður en Dyche tók við.
Fyrsti leikur Pereira verður í Evrópudeildinni gegn Fenerbahce á fimmtudag, áður en Forest fær Liverpool í heimsókn í deildinni.