Sterling spilar fyrir Van Persie

Raheem Sterling hefur samið við hollenska félagið Feyenoord út tímabilið.
Sterling, sem er 31 árs, yfirgaf Chelsea í janúar eftir að hafa náð samkomulagi um að rifta samningi sínum fyrr en áætlað var. Hann átti þá 18 mánuði eftir af samningi sem talinn var vera upp á um 325 þúsund pund á viku.
Sterling gekk til liðs við Chelsea frá Manchester City árið 2022 fyrir 47,5 milljónir punda og lék í þrjú og hálft tímabil á Stamford Bridge, en var lánaður til Arsenal á síðustu leiktíð.
Feyenoord situr í öðru sæti hollensku úrvalsdeildarinnar, 17 stigum á eftir toppliði PSV. Þjálfari liðsins er fyrrum framherji Manchester United og Arsenal, Robin van Persie.