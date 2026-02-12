Lítur ekki vel út hjá leikmanni Liverpool – Fékk súrefni og var borin af velli í gær

Leikur Sunderland og Liverpool var stöðvaður um tíma eftir að Wataru Endo meiddist illa og þurfti að fara af velli á börum. Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, sagði eftir leik að meiðslin líti ekki vel út.
Endo, 33 ára japanskur landsliðsmaður, var að leika sinn fyrsta byrjunarliðsleik undir stjórn Slot í níu mánuði. Hann fyllti stöðu hægri bakvarðar vegna leikbanns Dominik Szoboszlai.
Í seinni hálfleik féll Endo til jarðar eftir atvik í teignum. Hann hafði þá lent illa á ökkla þegar hann var að verja fyrirgjöf. Þrátt fyrir að hafa reynt að halda áfram og klára næstu sóknarlotu varð honum fljótlega ljóst að hann gæti ekki haldið leik áfram.
Sjúkraþjálfarar og læknateymi liðsins hlupu inn á völlinn og veittu honum aðhlynningu. Meðal annars fékk hann súrefnisgrímu áður en hann var borinn af velli. Endo var sýnilega miður sín og huldi andlit sitt með treyjunni á leiðinni af velli, en áhorfendur á Stadium of Light klöppuðu honum lof í lófa.
Leikurinn tafðist um fimm mínútur og Joe Gomez kom inn á sem varamaður á 68. mínútu.
Slot sagði eftir leik. „Þetta lítur ekki vel út. Ég býst við að hann verði frá í nokkurn tíma.“ Hann hrósaði jafnframt hugarfari Endo fyrir að reyna að halda áfram og verja eina föstu leikatriðið í viðbót þrátt fyrir meiðslin.