Leikmenn Tottenham voru orðnir dauðþreyttir á Frank og endalausi tali hans um erkifjendurna

Tottenham Hotspur rak í gær Thomas Frank úr starfi knattspyrnustjóra aðeins átta mánuðum eftir að hann tók við liðinu. Lundúnaliðið situr í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og hefur átt erfitt uppdráttar að undanförnu.
2-1 tap á heimavelli gegn Newcastle á þriðjudag reyndist síðasta hálmstráið fyrir stjórnendur félagsins. Frank hafði verið undir mikilli pressu síðustu vikur eftir slakan árangur í deildinni. Þrátt fyrir að hafa komið liðinu áfram í útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar tókst honum ekki að snúa genginu við á heimavelli.
Samkvæmt enskum miðlum voru sumir leikmenn orðnir þreyttir á því að Frank talaði ítrekað um erkifjendurna í Arsenal. Heimildarmaður úr búningsklefanum segir leikmenn hafa orðið pirraða á sífelldu tali um nágrannaliðið.
Þá vakti athygli þegar Frank sást drekka úr bolla merktum Arsenal skömmu fyrir tap gegn Bournemouth. Myndir af því gengu á milli innan félagsins í léttum tón, en hjálpuðu ekki stöðu hans.
Stjórnendur Tottenham tóku ákvörðunina tregir í taumi, en töldu stöðu liðsins í deildinni óviðunandi. Félagið ber enn virðingu fyrir Frank og vinnu hans, en úrslitin réðu för.
Líklegt er að bráðabirgðastjóri taki við til skamms tíma. Nafn Roberto De Zerbi hefur verið nefnt, eftir að hann lét af störfum hjá Marseille. Tottenham hefur ekki unnið deildarleik síðan í desember og féll einnig úr báðum ensku bikarkeppnunum.