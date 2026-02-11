fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Liverpool með öflugan sigur á erfiðasta útivelli deildarinnar

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír

433
433Sport

Liverpool með öflugan sigur á erfiðasta útivelli deildarinnar

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 22:11

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Liverpool er komið aftur á sigurbraut eftir góðan 0-1 sigur á Sunderland á útivelli. Virgil van Dijk skoraði eina mark leiksins.

Sunderland hafði ekki tapað á heimavelli á þessu tímabili og spilað einstaklega vel á Leikvangi ljósins. Sunderland var fyrir kvöldið eina liðið í deildinni sem hafði ekki tapað á heimavelli.

Varnarleikur Liverpool var hins vegar öflugur í kvöld og fyrirliðinn Van Dijk skoraði eina mark leiksins eftir um klukkutíma.

Sigurinn kemur Liverpool upp í 42 stig og er liðið nú aðeins tveimur stigum á eftir Chelsea og Manchester United. Liverpool er í sjötta sæti deildarinnar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Liverpool með öflugan sigur á erfiðasta útivelli deildarinnar
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Subbulegt brot hjá Phil Foden í kvöld – Hvernig fékk hann ekki rautt spjald?
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
City farið að anda ofan í hálsmálið á Arsenal – Slátruðu Fulham í fyrri hálfleik
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Áfall í herbúðum Arsenal – Havertz meiddur á nýjan leik
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Breiðablik niðurlægt í Svíþjóð
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Sjáðu ótrúlegt dauðafæri Cole Palmer í gær – Hvernig fór hann að því að skora ekki?
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Tómas Bent stelur fyrirsögnunum í enskum blöðum – „Hell Bent“

Mest lesið

Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum
Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Margir uggandi yfir gervigreindarmyndum sem tröllríða samfélagsmiðlum
Hrollvekjandi ráðabrugg Rússa – „Hvítum dauðsföllum“ fjölgar
Sankar að sér hlutum eftir skilnaðinn – „Ég hætti að bjóða fólki í heimsókn“

Nýlegt

Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“
Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Tómas Bent stelur fyrirsögnunum í enskum blöðum – „Hell Bent“
Hæstiréttur staðfestir 18 ára fangelsisdóm yfir móðurinni í Nýbýlavegsmálinu – Einn dómari skilaði sératkvæði
Þetta er ástæða þess að De Zerbi sagði upp í Frakklandi
Ungur maður lést vegna veiru sem er stórhættuleg – Berst með nagdýrum og smitast með þessum hætti
Guardiola segir að þetta sé stærsta vandamál Haaland
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Guardiola segir að þetta sé stærsta vandamál Haaland
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Arne Slot heiðarlegur – Veit ekki hvort hann haldi starfinu ef þetta gerist

Arne Slot heiðarlegur – Veit ekki hvort hann haldi starfinu ef þetta gerist
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Manchester United haggast ekki
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Opinberuðu tíðindin af Söndru með afar skemmtilegu myndbandi
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Stjarnan unga sögð á blaði hjá fjórum liðum á Englandi

Stjarnan unga sögð á blaði hjá fjórum liðum á Englandi
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Svona verður meistari meistaranna

Svona verður meistari meistaranna
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Sagður hissa á stöðunni og er í kjölfarið orðaður við Arsenal og Liverpool
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

United og Chelsea gætu farið til Norður-Noregs og sótt leikmann

United og Chelsea gætu farið til Norður-Noregs og sótt leikmann
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Jóhann Berg kallaður inn í landsliðshópinn
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Salah sagður hafa gefið grænt ljós – Verðmiðinn ekki svo hár
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Munu þess vegna aðeins ráða mann til skamms tíma

Munu þess vegna aðeins ráða mann til skamms tíma
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Sjáðu viðbrögð hins hárprúða stuðningsmanns þegar ljóst varð að draumurinn um klippingu myndi ekki rætast

Sjáðu viðbrögð hins hárprúða stuðningsmanns þegar ljóst varð að draumurinn um klippingu myndi ekki rætast
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Viðræðurnar sigldu í strand – Vildi tæpum 600 milljónum meira í laun
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Rándýrar breytingar í Manchester – Svona verða þær
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Þessir eru líklegastir til að taka við af Frank

Þessir eru líklegastir til að taka við af Frank
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Thomas Frank rekinn frá Tottenham
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Sjáðu hið dramatíska augnablik í Edinborg – Íslendingurinn hetjan undir lokin
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Það erfiðasta sem Slot hefur upplifað á ferlinum
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Lewandowski með tilboð á borðinu

Lewandowski með tilboð á borðinu
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Fjölskyldufaðir lést án þess að ná að kveðja – „Því miður komu þær degi of seint“

Fjölskyldufaðir lést án þess að ná að kveðja – „Því miður komu þær degi of seint“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Amorim orðaður við mjög áhugavert starf
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Aldurinn virðist engin áhrif hafa – Vilja gefa honum samning

Aldurinn virðist engin áhrif hafa – Vilja gefa honum samning
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Verðugt verkefni Íslandsmeistaranna í Svíþjóð í dag
433Sport
Í gær
Sesko bjargaði stigi fyrir United í London
433Sport
Í gær

Chelsea glutraði forskotinu niður og vandræði Tottenham halda áfram – Sjáðu ótrúlegt klúður Palmer í blálokin

Chelsea glutraði forskotinu niður og vandræði Tottenham halda áfram – Sjáðu ótrúlegt klúður Palmer í blálokin
433Sport
Í gær

Annar landsliðsmaður dregur sig úr hópnum

Annar landsliðsmaður dregur sig úr hópnum
433Sport
Í gær
Kynlífsmyndband vakti mikla athygli – Íslendingar þekkja tökustaðinn vel
433Sport
Í gær
Sádarnir gætu gert tilraun í sumar