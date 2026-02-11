Liverpool með öflugan sigur á erfiðasta útivelli deildarinnar

Liverpool er komið aftur á sigurbraut eftir góðan 0-1 sigur á Sunderland á útivelli. Virgil van Dijk skoraði eina mark leiksins.
Sunderland hafði ekki tapað á heimavelli á þessu tímabili og spilað einstaklega vel á Leikvangi ljósins. Sunderland var fyrir kvöldið eina liðið í deildinni sem hafði ekki tapað á heimavelli.
Varnarleikur Liverpool var hins vegar öflugur í kvöld og fyrirliðinn Van Dijk skoraði eina mark leiksins eftir um klukkutíma.
Sigurinn kemur Liverpool upp í 42 stig og er liðið nú aðeins tveimur stigum á eftir Chelsea og Manchester United. Liverpool er í sjötta sæti deildarinnar.