Guardiola segir að þetta sé stærsta vandamál Haaland

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, hefur hvatt Erling Haaland til að setja minni pressu á sjálfan sig eftir að norski framherjinn viðurkenndi að frammistaða hans hefði verið sveiflukennd undanfarið.
Haaland skoraði sigurmark úr vítaspyrnu í uppbótartíma gegn Liverpool á Anfield um helgina, en hann hefur nú ekki skorað úr opnum leik í átta deildarleikjum í röð.
Þrátt fyrir það er hann kominn með 21 mark á tímabilinu og er líklegur til að vinna gullskóinn á ný.
Haaland sagði sjálfur eftir leikinn að hann gæti gert betur og bæta þyrfti leik sinn. Guardiola telur þó að framherjinn sé of harður við sjálfan sig.
„Vandamálið hjá Erling er að hann þarf að takast á við eigin tölur og væntingar,“ sagði Guardiola.
„Það er hans áskorun. Hann leggur mikla ábyrgð á sjálfan sig.“
Spánverjinn segir að lykillinn sé einfaldleiki. „Ég segi honum alltaf að setja ekki of mikla pressu á sig. Treysta eðlishvötinni, hreyfingunum og innsæinu. Hann gerir það betur en nokkur annar í heiminum.“