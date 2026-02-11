City farið að anda ofan í hálsmálið á Arsenal – Slátruðu Fulham í fyrri hálfleik

Manchester City er farið að anda ofan í hálfsmálið á Arsenal eftir góðan sigur á Fulham á heimavelli.
Antoine Semenyo kom City í 1-0 áður en Nico O’Reilly bætti við marki. Erling Haaland kom svo City í 3-0 í fyrri hálfleik og þannig endaði leikurinn. City slakaði á í þeim síðari og var Erling Haaland meðal annars kippt af velli í hálfleik.
City er nú aðeins þremur stigum á eftir Arsenal en hafa leikið leik meira.
Á sama tíma vann Aston Villa góðan sigur á Brighton þar sem Tyrone Mings skoraði eina mark leiksins. Á sama tíma gerðu Nottingham Forest og Wolves markalaust jafntefli.
Burnley er að vinna Crystal Palace en leiknum þar er ekki lokið, markalaust er hjá Sunderland og Liverpool í hálfleik.