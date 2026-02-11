Áfall í herbúðum Arsenal – Havertz meiddur á nýjan leik

Kai Havertz, sóknarmaður Arsenal, er á leið í stutt hlé frá keppni vegna vöðvameiðsla.
Þýski landsliðsmaðurinn, sem er 26 ára, hefur fundið fyrir óþægindum í vöðva og verður því frá næstu leiki hjá félaginu. Talið er að hann missi af leikjum Arsenal gegn Brentford og Tottenham Hotspur í ensku úrvalsdeildinni.
Samkvæmt heimildum Athletic innan félagsins er þó vonast til að meiðslin séu ekki alvarleg og að Havertz snúi aftur fljótlega til æfinga og keppni. Læknateymi Arsenal fylgist grannt með stöðu mála og vill ekki taka neina áhættu með leikmanninn.
Meiðsli hafa hrjáð Havertz á þessu tímabili og er hann nýlega mættur til baka.
Arsenal er á mikilvægum tímapunkti tímabilsins og þétt dagskrá fram undan. Stuðningsmenn félagsins vonast því til að Havertz nái sér sem fyrst og verði ekki lengi frá keppni.