Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“

Menn fettu fingur út í landsliðshóp Arnars Gunnlaugssonar fyrir vináttuleik gegn Mexíkó í lok mánaðar í Þungavigtinni.
Leikurinn fer fram ytra og er hann spilaður utan opinbers landsleikjaglugga, sem þýðir að hann er nánast eingöngu skipaður leikmönnum úr íslenska boltanum.
„Þegar þessi hópur var tilkynntur sannaðist fyrir mér að þetta verkefni er ekki til neins,“ sagði Kristján Óli Sigurðsson. Hann og Mikael Nikulásson, annar meðlimur þáttarins, furðuðu sig báðir á háum aldri leikmanna í hópnum.
Gylfi Þór Sigurðsson snýr þá aftur í landsliðið í fyrsta sinn síðan haustið 2024.
„Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta. Arnar er aldrei búinn að velja hann. Hann var frábær í haust, þá átti að velja Gylfa Þór Sigurðsson,“ sagði Kristján hins vegar um það mál.
Leikurinn hefst klukkan 02 að íslenskum tíma aðfaranótt fimmtudagsins 26. febrúar.