Ætlar ekki að ræða mögulega klippingu við leikmennina

Michael Carrick, bráðabirgðastjóri Manchester United, segist þekkja söguna af stuðningsmanninum sem hefur heitið því að klippa sig ekki fyrr en liðið vinnur fimm deildarleiki í röðl, en hann segir hana ekki verða hluta af ræðunni fyrir leik.
Stuðningsmaðurinn Frank Ilett hefur ekki farið í klippingu síðan 5. október 2024 eftir að hafa heitið því að láta hárið vaxa þar til United næði fimm sigrum í röð í úrvalsdeildinni. United vann sinn fjórða leik í röð um helgina gegn Tottenham og er því aðeins einum sigri frá því að heit Iletts rætist.
United er nú í fjórða sæti deildarinnar, en næsti leikur er gegn West Ham á útivelli í kvöld.
Sagan er þó ekki með United þar, því liðið hefur tapað síðustu þremur leikjum sínum á London Stadium. Síðasti sigur þar kom í september 2021, þegar Carrick var í þjálfarateyminu hjá Ole Gunnar Solskjær.
Carrick var spurður út í málið og svaraði léttur. „Ég get sagt að ég viti af þessu, já. Krakkarnir mínir hafa látið mig vita ef eitthvað er.“
Hann bætti við. „Þetta fer þó ekki inn í liðsræðuna á faglegum grunni. En ég skil þetta og það fær mig til að brosa. Það mun þó ekki hafa áhrif á leikinn að lokum.“
Stuðningsmenn fylgjast nú spenntir með hvort röðin haldi áfram og hvort hárið fari loksins.