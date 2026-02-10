Ætlar ekki að ræða mögulega klippingu við leikmennina

fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 10:00

Getty Images

Michael Carrick, bráðabirgðastjóri Manchester United, segist þekkja söguna af stuðningsmanninum sem hefur heitið því að klippa sig ekki fyrr en liðið vinnur fimm deildarleiki í röðl, en hann segir hana ekki verða hluta af ræðunni fyrir leik.

Stuðningsmaðurinn Frank Ilett hefur ekki farið í klippingu síðan 5. október 2024 eftir að hafa heitið því að láta hárið vaxa þar til United næði fimm sigrum í röð í úrvalsdeildinni. United vann sinn fjórða leik í röð um helgina gegn Tottenham og er því aðeins einum sigri frá því að heit Iletts rætist.

United er nú í fjórða sæti deildarinnar, en næsti leikur er gegn West Ham á útivelli í kvöld.

Sagan er þó ekki með United þar, því liðið hefur tapað síðustu þremur leikjum sínum á London Stadium. Síðasti sigur þar kom í september 2021, þegar Carrick var í þjálfarateyminu hjá Ole Gunnar Solskjær.

Carrick var spurður út í málið og svaraði léttur. „Ég get sagt að ég viti af þessu, já. Krakkarnir mínir hafa látið mig vita ef eitthvað er.“

Hann bætti við. „Þetta fer þó ekki inn í liðsræðuna á faglegum grunni. En ég skil þetta og það fær mig til að brosa. Það mun þó ekki hafa áhrif á leikinn að lokum.“

Stuðningsmenn fylgjast nú spenntir með hvort röðin haldi áfram og hvort hárið fari loksins.

