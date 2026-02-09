Jóhann Berg riftir samningi sínum í Abú Dabí – Spenntur fyrir næstu áskorun

Jóhann Berg Guðmundsson hefur rift samningi sínum við Al Dhafra FC í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Liðið er staðsett í Abú Dabí.
Félagið greinir frá því að Jóhann hafi yfirgefið félagið á samfélagsmiðlum.
Jóhann Berg sem er 35 ára gamall samdi við félagið síðasta sumar en hefur nú lokið dvöl sinni þar.
„Spenntur fyrir næstu áskorun;“ skrifar Jóhann í færslu á Instagram en óvíst er hvaða skref hann tekur nú á ferli sínum.
Jóhann lék í tíu ár á Englandi, tvö ár með Charlton og átta ár með Burnley áður en hann hélt til Sádí Arabíu sumarið 2024. Þar lék hann í eitt ár áður en hann samdi við Al Dhafra en hefur nú yfirgefið félagið.
Jóhann hefur spilað 101 landsleik fyrir hönd Íslands.