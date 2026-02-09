Enn og aftur vendingar í hinu stormasama hjónabandi – Hjákonan sendi þessi skilaboð á eiginkonuna aðeins til að valda henni vanlíðan

Kyle Walker, fyrrum leikmaður stórliða Manchester City, Tottenham og AC Milan og nú Burnley, á von á sínu fimmta barni með eiginkonu sinni Annie Kilner eins og fram kom um helgina.
Annie er sögð eiga von á barninu í júní, en þau tilkynntu fjölskyldu og nánum vinum tíðindin yfir jólahátíðina. Parið á fyrir fjóra syni.
Hjónaband Walker og Kilner hefur verið þyrnum stráð. Snemma árs 2024 kom í ljós að Walker hafði eignast dóttur með áhrifavaldinum Lauryn Goodman, á sama tíma og hann var giftur Kilner. Goodman hafði áður eignast son með varnarmanninum þegar hjónin voru í stuttri pásu, en upp komst um annað barnið þegar hún sendi Annie skilaboð á annan í jólum 2023.
„Þetta braut Annie algjörlega niður,“ segir heimildamaður enskra miðla og bætir við að Walker hafi verið rekinn af heimilinu og skilnaðarferli hafið. Málið varð enn eldfimara þegar Goodman fór að hjóla í Walker á samfélagsmiðlum. Enskir miðlar segja að skilaboðin frá Goodman til Kilner hafi aðeins verið til að valda henni vanlíðan.
Walker flutti tímabundið til Ítalíu og lék með AC Milan til að stíga úr sviðsljósi fjölmiðla. Hann sneri svo heim og hafa hann og Kilner unnið að því að styrkja hjónabandið. „Þau hafa þurft að vinna gríðarlega mikið í trausti og samskiptum,“ segir heimildamaður.