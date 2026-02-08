Veðbanki nennir ekki að bíða – Arsenal verður meistari og búnir að borga út

Veðmálafyrirtækið Paddy Power hefur krýnt Arsenal sem Englandsmeistara í úrvalsdeildinni á þessu tímabili, þrátt fyrir að meira en þriðjungur tímabilsins sé enn eftir. Fyrirtækið hefur þegar greitt út vinninga til þeirra sem veðjuðu á titil Arsenal.
Arsenal styrkti stöðu sína á toppnum með sannfærandi 3-0 sigri á Sunderland á Emirates-leikvanginum á laugardag. Með sigrinum fór liðið níu stigum fram úr Manchester City fyrir erfiðan útileik gegn Liverpool á Anfield.
Paddy Power ætlar ekki að bíða eftir niðurstöðu þeirra leikja sem eftir eru og hefur því ákveðið að greiða út á stuðningsmenn Arsenal. Lið Mikel Arteta er þar með talið á leiðinni að sínum fyrsta deildartitli síðan 2004.
Fyrir tímabilið var Arsenal aðeins þriðja líklegasta liðið til að vinna titilinn samkvæmt veðbönkum. Liverpool var talið líklegast og Manchester City þar á eftir.
Arsenal hefur verið á toppnum mestallt tímabilið og byggt upp þægilegt forskot á helstu keppinauta sína. Paddy Power telur ólíklegt að það forskot verði unnið upp fyrir lok tímabilsins og hefur því lýst titilbaráttunni lokið.