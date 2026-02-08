Helgi mætti ekki aftur eftir þessa uppákomu – „Var eins og líkamsárás“

Hjálmar Örn og Helgi Jean, sem halda úti hinu geysivinsæla hlaðvarpi HæHæ, voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni.
Helgi fór yfir þær íþróttir sem hann hefur prófað í þættinum og var handbolti þar á meðal. Hann var snöggur að hætta í þeirri íþrótt eftir að hafa staðið í vörn þar.
„Hann negldist á mig og ég kastaðist aftur inn í teiginn. Þetta var eins og líkamsárás,“ sagði Helgi.
„Þá var sagt: „góð vörn“ og ég ákvað að þetta myndi ég ekki gera aftur, ef þetta var góð vörn.“
