Helga Jean var ekki skemmt – „Eitt og sér mjög magnað að vera með svona mikið egó“

Hjálmar Örn og Helgi Jean, sem halda úti hinu geysivinsæla hlaðvarpi HæHæ, voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni.
Helgi er stuðningsmaður Liverpool en hann furðaði sig á skæurustu stjörnu liðsins til margar ára, Mohamed Salah, þegar hann hraunaði yfir allt og alla þegar hann var ekki að spila fyrir áramót.
„Hann hefur hvorki verið svipur né sjón og tekur svo eitthvað brjálað hrokakast, segja að hann eigi skilið að vera í liðinu eftir allt sem hann hefur gert.
Það er eitt og sér mjög magnað, að vera með svona mikið egó. Hann er pirraður á að hafa ekki spilað út af gömlum afrekum, að hefur aldrei virkað þannig í fótbolta,“ sagði Helgi.
