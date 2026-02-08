Barcelona segir sig úr Ofurdeildinni og skilur Real Madrid eitt eftir

Barcelona hefur tilkynnt að félagið hafi formlega dregið sig út úr fyrirhuguðu Ofurdeildarverkefni Evrópu (Super League). Með þeirri ákvörðun er Real Madrid eina félagið sem enn stendur að verkefninu.
Upphaflega stóðu 12 stórfélög að baki Ofurdeildinni þegar hún var kynnt árið 2021. Verkefnið vakti gríðarlega gagnrýni frá stuðningsmönnum, knattspyrnuyfirvöldum og öðrum félögum. Sex ensku félögin sem tóku þátt, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham, drógu sig fljótt út eftir hörð viðbrögð.
Í kjölfarið fylgdu Atletico Madrid, AC Milan og Inter einnig fordæminu og sögðu skilið við verkefnið. Þá stóðu eftir Barcelona, Real Madrid og Juventus. Juventus hætti svo þátttöku árið 2024 og sneri aftur í samstarf evrópskra félaga.
Í yfirlýsingu sem birt var á laugardag staðfesti Barcelona ákvörðun sína. Þar kemur fram að félagið hafi tilkynnt Ofurdeildarfélaginu og öðrum aðilum formlega um úrsögn sína. Þar með virðist verkefnið nánast úr sögunni, að minnsta kosti í sinni upprunalegu mynd.