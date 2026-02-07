United virðist geta gleymt því að fá Luis Enrique

Luis Enrique, sem hefur verið orðaður við stjórastöðuna hjá Manchester United, er nú sagður líklegur til að skrifa undir nýjan samning við Paris Saint-Germain.
Enrique, 55 ára Spánverji, hefur verið nefndur meðal helstu kandídata United eftir að Ruben Amorim lét af störfum hjá félaginu í síðasta mánuði.
En samkvæmt enskum miðlum stefnir allt í að hann hafni áhuga United og framlengi frekar dvöl sína í París áður en núverandi samningur hans rennur út í lok næsta tímabils.
Sömu heimildir herma að fulltrúar Manchester United hafi farið til Parísar og rætt við fyrrum þjálfara Barcelona í von um að sannfæra hann um að taka við liðinu. Forráðamenn United áttu að hafa reynt að fá hann til að bíða með nýjan samning.
Enrique er þó sagður telja að starf hjá United henti sér ekki á þessum tímapunkti. Þá eru einnig sögusagnir um að ef hann yfirgefi PSG myndi hann helst vilja snúa aftur til Barcelona. Þetta lítur því út fyrir að vera vonbrigði fyrir United í leit þeirra að nýjum knattspyrnustjóra.