Ástandið á heimavelli City í gær vekur athygli – Hvar var fólkið?

Það vakti athygli í leik Manchester City og Newcastle í gær hversu illa stuðningsmenn Manchester City mættu á völlinn.
Á meðan leik stóð mátti sjá hversu mörg auð sæti voru á vellinum, City tryggði sér miða í úrslitaleik enska deildarbikarsins.
City vann 3-1 sigur í gærkvöldi og samanlagt 5-1 gegn Newcastle, miðinn á Wembley er klár.
Stuðningsmenn City voru hins vegar ekki spenntir fyrir leiknum í gær og voru mörg auð sæti, talið er að um 30 þúsund stuðningsmenn City hafi verið á vellinum þó upp hafi verið gefið að þeir væru fleiri.
Völlurinn tekur tæplega 53 þúsund í sæti og verið er að stækka hann en reglulega koma fréttir af því að völlurinn sé ekki fullur.
Wow, another full house at the Etihad…🤣
pic.twitter.com/5uQqXTGBFI
— No Context Prem (@NoContextEPL) February 4, 2026