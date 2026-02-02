Merino með brotið bein í fæti og Arsenal skoðar að fá miðjumann í dag

Arsenal gæti orðið án miðjumannsins Mikel Merino um talsverðan tíma vegna gruns um fótbrot.
Spænski landsliðsmaðurinn meiddist nýlega og fyrstu fréttir benda til þess að um beinbrot í fæti geti verið að ræða, sem myndi halda honum frá keppni næstu vikur eða mánuði.
Samkvæmt heimildum The Athletic er Arsenal nú að kanna markaðinn með mögulegt skammtímalán í huga til að bæta upp fyrir fjarveru Merino. Félagið vill tryggja næga breidd á miðjunni á meðan hann jafnar sig.
Merino, sem er 29 ára, hefur verið mikilvægur hlekkur í liði Arsenal og reynsla hans og yfirvegun á miðsvæðinu hafa nýst liðinu vel. Fjarvera hans gæti því haft áhrif á leikskipulag liðsins á næstunni.
Engin trygging er þó fyrir því að Arsenal nái að klára samning áður en félagaskiptaglugginn lokar í kvöld. Forráðamenn félagsins meta nú stöðuna dag frá degi og bíða nánari niðurstaðna úr rannsóknum á meiðslunum.