Tíðindi frá Liverpool: Kaupa efnilegasta varnarmann Evrópu – „Here we go“

Liverpool hefur náð samkomulagi um kaup á franska varnarmanninum Jeremy Jacquet frá Rennes, samkvæmt upplýsingum frá félagaskiptasérfræðingnum Fabrizio Romano. Um er að ræða samning sem tekur gildi sumarið 2026.
Kaupverðið er sagt nema 60 milljónum evra auk allt að 10 milljóna evra í árangurstengdum bónusum. Þá hefur Jacquet þegar samþykkt persónulega samningsskilmála við Liverpool. S
amkomulagið er því í öllum meginatriðum frágengið, þó félagaskiptin fari ekki formlega í gegn fyrr en sumarið 2026.
Jacquet er talinn einn efnilegasti miðvörður Evrópu um þessar mundir þrátt fyrir ungan aldur. Liverpool horfir til framtíðar með þessum kaupum og sér í honum langtímalausn í hjarta varnarinnar.
Rennes fær þannig háa fjárhæð fyrir varnarmanninn en heldur honum áfram fram á sumar. Fyrir Liverpool er þetta stór fjárfesting í leikmanni sem félagið telur geta orðið lykilmaður til lengri tíma.