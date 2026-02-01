Grunaði strax að Arnar myndi gera allt vitlaust – „Alltaf að fara að verða umdeildir“

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jóhann Páll Ástvaldsson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari vakti mikla athygli í viðtali við Fótbolta.net á dögunum, þar sem hann sagðist til að mynda ekki vilja ná árangri með sömu aðferðum og Lars Lagerback og Heimir Hallgrímsson á sínum tíma.
„Ég vissi það um leið og ég ýtti á play að þetta viðtal yrði á milli tannanna á fólki. Það voru hlutir sem hann sagði þarna sem voru alltaf að fara að vera umdeildir,“ sagði Helgi.
„Það skemmtilega við Arnar Gunnlaugsson er að hann talar mjög tæpitungulaust. Það er alltaf bara eins og hann sé að tala við félaga sinn í einhverju matarboði þegar hann fer í viðtal. Og hann má halda í það ævinlega, þetta er snilld. Ég sem fjölmiðlamaður mun aldrei gagnrýna menn fyrir að tjá sig,“ sagði Jóhann og Þorkell tók undir.
„Hann er undantekningin á þessu. Hann kemur umbúðalaust til dyranna og opnar sig, setur hjartað á borðið og svo tekur fólk út úr því sem hann vill.“
Þátturinn er í spilaranum.