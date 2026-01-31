Vill ekki fara frá United þrátt fyrir fá tækifæri

Joshua Zirkzee vill vera áfram hjá Manchester United út yfirstandandi tímabil þrátt fyrir orðróm um möguleg félagaskipti á næstu dögum. Framherjinn hefur verið orðaður við endurkomu til Ítalíu þar sem Roma er sagt fylgjast grannt með stöðu hans.
Hinn 24 ára gamli Joshua Zirkzee hefur þó sjálfur lýst yfir vilja til að halda áfram á Old Trafford og berjast fyrir sæti sínu í liðinu.
Áður hefur komið fram að forráðamenn United hafi ekki áhuga á að leyfa lykilleikmönnum að fara í janúarglugganum og umboðsmenn Zirkzee fengu skýr skilaboð um að félagið hygðist ekki samþykkja brottför á miðju tímabili.
Zirkzee hefur misst af síðustu tveimur leikjum vegna meiðsla en er nú kominn aftur á æfingar og gæti verið í leikmannahópnum þegar United tekur á móti Fulham í ensku úrvalsdeildinni um helgina. Hann vonast til að nýta tækifærið og festa sig betur í sessi á komandi vikum.