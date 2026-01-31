Hafnaði Tottenham og Chelsea til að fara heim til Brasilíu

Lucas Paqueta hefur gengið til liðs við uppeldisfélag sitt Flamengo á ný eftir að hafa þrýst á félagaskipti frá West Ham á erfiðu tímabili hjá Lundúnaliðinu.
Brasilíski landsliðsmaðurinn hafði misst af síðustu þremur leikjum West Ham vegna minniháttar bakmeiðsla, en jafnframt lýst yfir vilja sínum til að snúa aftur til heimalandsins eftir að hafa orðið vonsvikinn með lífið á Englandi í kjölfar langs máls sem tengdist ásökunum um brot á veðmálareglum.
Paqueta, sem er 28 ára, var hreinsaður af ásökunum af óháðri aganefnd síðasta sumar, en áhugi hans á félagaskiptum jókst þegar janúarglugginn opnaði. Í tilfinningaþrunginni færslu á samfélagsmiðlum sagðist hann hafa alltaf borið sterkar taugar til Flamengo og að ekkert gæti slitið þau bönd.
Leikmaðurinn upplýsti einnig að hann hefði hafnað áhuga frá stórliðum á Englandi, þar á meðal Tottenham og Chelsea. Hann sagði að þrátt fyrir spennandi möguleika hafi hjartað alltaf stefnt heim til Flamengo. Endurkoma hans er talin mikill fengur fyrir félagið og stuðningsmenn þess fagna því að fá einn af sínum uppöldu stjörnum aftur í raðirnar.