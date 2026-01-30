fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

Sjö félög í Meistaradeildinni vilja Sterling – Burnley hefur einnig áhuga

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 30. janúar 2026 17:00

Getty Images

Fulltrúar enska kantmannsins Raheem Sterling eru í viðræðum við sjö félög sem leika í Meistaradeild Evrópu eftir að leikmaðurinn samdi við Chelsea um starfslok fyrr í vikunni.

Samkvæmt Sky Sports er mikill áhugi á hinum 31 árs gamla sóknarmanni, sem er nú án félags.

Tottenham Hotspur er sagt íhuga alvarlega að semja við Sterling og er knattspyrnustjórinn Thomas Frank sagður jákvæður gagnvart slíkum félagaskiptum, samkvæmt Teamtalk. Þá hefur Daily Mail greint frá því að Burnley sýni leikmanninum einnig áhuga.

Auk ensku félaganna fylgjast ítölsku stórliðin Juventus og Napoli grannt með stöðunni. Sterling hefur mikla reynslu á hæsta stigi og hefur leikið lykilhlutverk með bæði félagsliðum og enska landsliðinu.

Gert er ráð fyrir að framtíð Sterling skýrist á næstu vikum, þar sem hann vegur og metur þau tilboð sem honum berast.

