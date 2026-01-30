Real Madrid óvænt orðað við leikmann Manchester United

Diogo Dalot, leikmaður Manchester United, er óvænt orðaður við spænska stórliðið Real Madrid þessa stundina.
Félagaskiptaglugginn lokar mjög bráðlega og eru taldar líkur á að Real muni allavega heyra í enska félaginu og spyrjast fyrir um bakvörðinn.
Dalot er 26 ára gamall hægri bakvörður en hann hefur spilað með United undanfarin átta ár og leikið 160 deildarleiki.
Um er að ræða portúgalskan landsliðsmann sem á að baki 31 landsleik en hann lék með AC Milan á láni tímabilið 2020-2021.
Dalot spilaði 53 leiki fyrir United á síðustu leiktíð og hefur tekið þátt í 23 leikjum hingað til í vetur.