Eiginkonan segir að hann hafi ekki þolinmæðina í starfið – ,,Þarf að búa með mér og fimm ofvirkum krökkum“

Rebekah Vardy, eiginkona Jamie Vardy, hefur tjáð sig um eiginmann sinn sem spilar í dag fyrir lið Cremonese á Ítalíu.
Vardy er goðsögn Leicester á Englandi en hann er að nálgast fertugt en virðist hvergi nærri hættur.
Vardy er mjög áhugaverður karakter og væri ansi gaman að sjá hann reyna fyrir sér sem þjálfara einn daginn.
Rebekah hefur ekki mikla trú á að hann muni fara þá leið eftir að ferlinum lýkur og þá aðallega vegna heimilislífsins þar sem nóg er um að vera.
,,Ég meina.. Það yrði ansi áhugavert! Það er gríðarlega ólíklegt. Ég held að hann hafi ekki þolinmæðina í það. Hann þarf að búa með mér og fimm ofvirkum krökkum, það er nógu erfitt.“
Hún var einnig spurð að því hvort Vardy væri enn að fylgjast með Leicester sem spilar í næst efstu deild í dag.
,,Eins vont og það er fyrir okkur að horfa á þetta þá já, alltaf.„