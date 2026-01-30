Drátturinn í Meistaradeildinni: Mourinho slæst aftur við Real Madrid – Áhugaverðir leikir

Búið er að draga í umspili fyrir laus sæti í 16 liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Átta lið hafa tryggt sér miða þangað en 16 lið berjast um að komast með.
Benfica sem vann 4-2 sigur á Real Madrid í vikunni til að komast í umspilið mætir liðinu aftur, Jose Mourinho fer þá á Bernabeu þar sem hann var áður stjóri.
Newcastle mætir Qarabag og Bodo/Glimt mætir Inter.
Fleiri áhugaverðir leikir verða á dagskrá.
Benfica – Real Madrid
Bodö/Glimt – Inter
Mónakó – PSG
Qarabag – Newcastle
Galatasaray – Juventus
Club Brugge – Atletico Madrid
Borussia Dortmund – Atalanta
Olympiakos – Bayer Leverkusen