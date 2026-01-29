Vita ekki hvort þeir eigi að framlengja við Maguire eða ekki

Manchester United er enn að meta stöðuna á varnarmanninum Harry Maguire og framtíð hans hjá félaginu. Samkvæmt The Athletic hafa ekki farið fram neinar afgerandi samningaviðræður við hinn 32 ára gamla enska landsliðsmann, en samningur hans rennur út í lok tímabilsins.
Þrátt fyrir að Maguire hafi fengið meiri spilatíma á undanförnum mánuðum og sýnt stöðugleika í frammistöðu sinni, hefur Manchester United ekki tekið ákvörðun um hvort bjóða eigi honum nýjan samning.
Þetta hefur vakið áhuga erlendra félaga, en lið á Ítalíu og í Tyrklandi hafa þegar haft samband við umboðsmann hans til að kanna möguleg félagaskipti.
Maguire gekk til liðs við Manchester United árið 2019 og hefur síðan verið í lykilhlutverki á köflum, þar á meðal sem fyrirliði liðsins. Framtíð hans virðist nú óljós, og gæti hann yfirgefið Old Trafford frítt í sumar ef ekki næst samkomulag á næstu mánuðum.
Nánari skýringar á stöðu Maguire eru væntanlegar þegar nær dregur sumarglugganum.