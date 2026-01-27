Rekinn fyrir að nota ChatGPT of mikið – Ætlaði að láta menn vaka í 28 klukkutíma af því að gervigreindin lagði það til

Fyrrverandi landsliðsþjálfari Spánar, Roberto Moreno, er sagður hafa verið rekinn úr síðasta starfi sínu eftir að hafa treyst of mikið á gervigreindarforritið ChatGPT, sem leiddi til þess að hann hunsaði almenna skynsemi. Þetta segja rússneskir fjölmiðlar.
Moreno, sem er 48 ára gamall, tók við þjálfun FC Sochi árið 2023. Félagið féll úr rússnesku úrvalsdeildinni í lok tímabilsins 2023–24, en á næsta tímabili í B-deildinni tóku forráðamenn eftir því að Moreno studdist í síauknum mæli við tæknilausnir í daglegu starfi.
Fyrrverandi yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu, Andrei Orlov, greindi frá sérkennilegu atviki í mars í fyrra þegar liðið ferðaðist til FC SKA-Khabarovsk. Samkvæmt Orlov hafði Moreno sett ferðalag og æfingaáætlun inn í ChatGPT og fylgt tillögunum blint, þar á meðal að leikmenn skyldu vera án svefns í 28 klukkustundir.
„Ég spurði hann einfaldlega hvenær leikmennirnir ættu að sofa,“ sagði Orlov. Þó æfingaáætlunin hafi ekki verið framkvæmd vakti hún óánægju innan hópsins, þar sem leikmenn skildu ekki hvers vegna þeir þyrftu að vakna klukkan fimm til að æfa klukkan sjö.
Orlov bætti við að Moreno hefði einnig notað ChatGPT við val á sóknarmanni sumarið 2024. Forritið mælti með Artur Shushenachev, en sá skoraði ekkert í tíu leikjum og var seldur ári síðar til FC Aktobe.