Ein fegursta kona heims einhleyp og skildi brjóstahaldarann eftir heima

Fyrrverandi WAG-stjarnan úr ensku úrvalsdeildinni, Viktoria Varga, vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum á dögunum þegar hún birti nýjar myndir úr tískumyndatöku.
Varga, sem oft hefur verið kölluð „fallegasta kona heims“, var áður gift ítalska sóknarmanninum Graziano Pellè, fyrrverandi leikmanni Southampton.
Parið hóf samband sitt árið 2012 og gifti sig árið 2022, en skildi tveimur árum síðar. Þrátt fyrir sambandsslitin heldur Varga áfram að vera áberandi í tískuheiminum og nýtur mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum, þar sem hún er með rúmlega 616 þúsund fylgjendur á Instagram.
Varga hóf árið 2026 með stæl og deildi myndum þar sem hún klæðist rauðum jakkafötum frá tískumerkinu MATTERS. Hún paraði jakkann við samsvarandi buxur og svarta skó og var með hárið slegið niður. Myndirnar vöktu mikla lukku meðal fylgjenda hennar, sem flykktust í athugasemdirnar til að hrósa útlitinu en hún skildi brjóstsahaldarann eftir heima.
Viktoria Varga heldur þannig áfram að vekja athygli, bæði innan og utan knattspyrnuheimsins.