Kristall Máni skrifar undir hjá Frey – „Hef þroskast og tekið stór skref“

Kristall Máni Ingason er genginn í raðir Íslendingafélagsins Brann í Noregi, en þetta var staðfest í dag.
Kristall er 24 ára gamall og hefur verið á mála hjá Sönderjyske í Danmörku síðan 2023. Átti hann góðu gengi að fagna í dönsku úrvalsdeildinni fyrir áramót og tekur nú skrefið í stórlið Brann, sem er í baráttunni um að komast í útsláttarkeppni Evrópudeildarinnar.
Kristall hefur áður spilað í Noregi, en hann fór til Rosenborg 2022 frá Víkingi og lék þar fram að dvölinni í Danmörku.
„Síðast þegar ég spilaði í Noregi var ég mjög ungur. Nú hef ég þroskast og tekið stór skref sem leikmaður. Ég held að ég muni standa mig mjög vel í þetta skiptið,“ er haft eftir honum á heimasíðu Brann.
Freyr Alexandersson er auðvitað þjálfari Brann og með liðinu leika Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson.