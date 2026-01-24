Hafna því að Real hafi sagt Trent að koma sér burt

Trent Alexander-Arnold hefur ekki verið beðinn um að yfirgefa Real Madrid, þrátt fyrir fréttir í spænskum fjölmiðlum þess efnis að nýr knattspyrnustjóri liðsins, Álvaro Arbeloa, hafi hvatt hann til að finna sér nýtt félag í sumar.
Enska landsliðsmaðurinn hefur átt erfitt uppdráttar hjá Real Madrid eftir að hann gekk til liðs við félagið fyrir sex mánuðum síðan þegar samningur hans við Liverpool rann út. Tími hans á Spáni hefur einkennst af meiðslum og hefur hann aðeins lagt upp eitt mark og ekki skorað í 11 leikjum í öllum keppnum á tímabilinu.
Alexander-Arnold naut stuðnings fyrrverandi þjálfara, Xabi Alonso, sem lýsti honum sem frábærum leikmanni.
Spænski miðillinn El Nacional greindi þó frá því á föstudag að Alexander-Arnold ætti enga framtíð hjá félaginu undir stjórn Arbeloa.
Samkvæmt fréttunum áttu þeir Arbeloa og Alexander-Arnold hreinskilnislegt samtal fyrr í vikunni, þar sem varnarmaðurinn er enn að jafna sig af vöðvameiðslum.
Því hefur jafnframt verið haldið fram að Arbeloa hafi ráðlagt honum að yfirgefa félagið „honum til heilla“, en þeim fullyrðingum hefur verið hafnað.