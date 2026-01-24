Hæsta verðlaunafé sem sést hefur hjá konunum

FIFA mun greiða 2,3 milljónir bandaríkjadala í verðlaunafé til þess félags sem vinnur fyrstu útgáfu Meistarabikars kvenna (e. Women’s Champions Cup), sem fer fram í Englandi í næstu viku.
Samkvæmt FIFA er þetta hæsta einstaka verðlaunafé sem hefur verið greitt í félagsliðafótbolta kvenna til þessa.
Alls verða 3,9 milljónir dala greiddar út til sex meistaraliða frá mismunandi heimsálfum. Úrslitakeppnin fer fram í London og er hugsuð sem upphitun fyrir fyrirhugað HM félagsliða sem á að hefjast árið 2028.
Evrópumeistarar Arsenal mæta ASFAR frá Marokkó í undanúrslitum, á meðan Gotham FC frá Bandaríkjunum leikur gegn Corinthians frá Brasilíu. Báðir leikirnir fara fram á miðvikudag á heimavelli Brentford. Úrslitaleikurinn fer fram á Emirates-leikvanginum 1. febrúar, þar sem einnig verður leikið um þriðja sætið.
Silfurliðið fær 1 milljón dala í verðlaunafé, taplið í undanúrslitum fá 200 þúsund hvort og lið sem féllu út fyrr í keppninni fá 100 þúsund dala hvert. FIFA segir verðlaunaféð skýrt merki um vöxt kvennaknattspyrnunnar.