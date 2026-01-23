Guðmundur fór á framandi slóðir sem komu á óvart – „Einhver besti maður sem ég hef kynnst“

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Guðmundur lauk frábærum atvinnumannaferli sínum á framandi slóðum, með Noah í Armeníu. Þar er mikill metnaður og er liðið til að mynda komið í útsláttarkeppni Sambansdeildarinnar.
„Þessi eigandi er einhver besti maður sem ég hef kynnst. Hann sér um allt og alla þarna og er að byggja aðstöðu sem er það flottasta sem ég hef séð. Hann ætlar sér einn hlut og það er að komast í Meistaradeildina að lokum. Ég er svosem búinn að reyna að segja við hann að það gæti tekið nokkur ár.
Það er komin geggjuð aðstaða þarna og hann er búinn að kaupa landið við hliðina á til að byggja heimavöll. Og hann er það metnaðarfullur að hann ætlar að byggja 20 þúsund manna heimavöll fyrir Evrópukeppnina og 5 þúsund manna heimavöll fyrir deildina. Þessi maður er einstakur. Hann tók okkur á vínekruna sína eftir að við unnum deildina, hann á svolítið í Armeníu.“
