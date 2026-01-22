Hátt fall United á lista yfir tekjuhæstu félög heim – Liverpool borgar mest í laun á Englandi

Manchester United hefur fallið út fyrir efstu fimm sætin á lista Deloitte yfir tekjuhæstu knattspyrnufélög heims, eftir tímabil án Evrópukeppni. Þetta er enn eitt áfallið fyrir félagið á Ineos-tímabilinu á Old Trafford.
Í 29 ár í röð hefur United verið meðal tekjuhæstu félaga heims samkvæmt árlegum Football Money League lista Deloitte, en nú situr félagið í áttunda sæti. Tekjur United eru nú meira en 300 milljónum punda lægri en hjá toppliði listans, Real Madrid.
Spænska stórveldið var tekjuhæsta félag heims annað árið í röð og varð á síðasta ári fyrst félaga til að fara yfir einn milljarð evra í tekjur. Í nýjustu skýrslunni nema tekjur Real Madrid 1,01 milljarði punda, á meðan Manchester United skilaði 692 milljónum punda.
Launakostnaður Real Madrid er þó töluvert hærri, eða 446 milljónir punda, samanborið við 353 milljónir hjá United. Þá eru blikur á lofti fyrir næstu skýrslu, þar sem tekjur United af leikdögum, sem námu 166 milljónum punda, gætu lækkað verulega vegna snemmbúinna bikarúrsagna og skorts á Evrópuleikjum.
Samkvæmt Deloitte er Liverpool það félag á Englandi sem greiðir mest í laun.
Tekjur af markaðs- og styrktarsamningum eru þó áfram sterkar, en United aflaði 346 milljóna punda í þeim flokki. Tim Bridge hjá Deloitte telur þó að staða félagsins sé ekki varanleg og bendir á að Manchester United sé enn eitt stærsta vörumerki knattspyrnunnar á heimsvísu.