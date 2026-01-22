Hákon spilaði allan leikinn í tapi – Forest tapaði í Portúgal

Átta leikjum var að ljúka í næstsíðustu umferð deildarkeppni Evrópudeildarinnar.
Hákon Arnar Haraldsson spilaði allan leikinn í 2-1 tapi Lille gegn Celta Vigo. Franska liðið er því ekki enn öruggt með sæti í útsláttarkeppninni fyrir lokaumferðina.
Sverrir Ingi Ingason spilaði sömuleiðis allan leikinn fyrir Panathinaikos í 1-1 jafntefli gegn Ferencvaros.
Nottingham Forest tapaði 1-0 gegn Braga í Portúgal, en öll úrslit má sjá hér að neðan.
Úrslit kvöldsins
Braga 1-0 Nottingham Forest
Celta Vigo 2-1 Lille
Dinamo Zagreb 4-1 FCSB
Ferencvaros 1-1 Panathinaikos
Nice 3-1 Go Ahead Eagles
Rangers 1-0 Ludogorets
Roma 2-0 Stuttgart
Salzburg 3-1 Basel
Leikur Utrecht og Genk byrjaði um 50 mínútum síðar en aðrir leikir kvöldsins og stendur því enn yfir