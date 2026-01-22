Dæmdir í fangelsi fyrir að vera klæddir eins og Borat – Hafa fengið nóg af því að grín sé gert að landinu

Dómstóll í Kasakstan hefur dæmt þrjá belgíska knattspyrnuaðdáendur í fimm daga fangelsi fyrir að klæðast búningum kvikmyndapersónunnar Borat á Meistaradeildarleik í landinu. Atvikið átti sér stað á þriðjudag þegar Kairat Almaty tók á móti Club Brugge á Astana Arena leikvanginum.
Myndband sem sýnt var í fjölmiðlum sýndi mennina þrjá í hinum frægu grænu „mankini“-buxum, sem urðu heimsþekktar í Borat-kvikmyndinni með Sacha Baron Cohen í aðalhlutverki. Persónan Borat er skáldaður sjónvarpsfréttamaður frá Kasakstan og hefur lengi valdið deilum í landinu.
Samkvæmt dómi dómstóls í höfuðborginni Astana voru mennirnir, sem eru aðeins nafngreindir með upphafsstöfum, fundnir sekir um brot á allsherjarreglu. Í úrskurði dómstólsins kom fram að þeir hefðu, ölvaðir í stúkunni, fellt af sér fötin, setið eftir á nærfötunum einum og hrópað til að vekja athygli, sem olli truflun á almennri reglu.
Að sögn vinar þeirra, Matthieu, voru þeir leiddir burt úr stúkunni og fluttir beint á lögreglustöð. „Þeir gerðu þetta í gríni, en lögreglan taldi þetta móðgun,“ sagði hann við fjölmiðla.
Kasakstan hefur um árabil reynt að berjast gegn þeirri ímynd sem Borat-kvikmyndin skapaði af landinu, og eru slíkar uppákomur sjaldan vel þegnar.