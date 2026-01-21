Vill fá svör um framtíð sína – Óttast að HM sé í hættu

Fulltrúar Mathys Tel hyggjast leita skýringa hjá Tottenham í þessari viku varðandi framtíð leikmannsins hjá félaginu.
Thomas Frank, knattspyrnustjóri Spurs, viðurkenndi að franski sóknarmaðurinn væri ósáttur eftir að hafa verið skilinn útundan í Meistaradeildarhópnum þegar Dominic Solanke sneri aftur úr meiðslum.
Solanke skoraði í leiknum gegn Dortmund á þriðjudagskvöldið.
Tel hefur metnað til að komast í franska landsliðshópinn fyrir Heimsmeistaramótið, en skortur á spilatíma hjá Tottenham setur þau markmið í hættu.
Nokkur félög hafa fylgst með stöðu hans, þar á meðal Paris FC, Roma og lið í þýsku Bundesligunni.
Tottenham vilja hins vegar helst tryggja sér annan sóknarmann áður en Tel fær leyfi til að fara, hvort sem er á láni eða í varanlegum félagaskiptum. Næstu dagar gætu því ráðið miklu um framhaldið hjá unga Frakkanum.