Vill vera áfram þrátt fyrir áhuga að heiman

Gabriel Jesus hefur hvatt Arsenal til að bjóða sér nýjan samning svo hann geti uppfyllt draum sinn um að vinna titla með félaginu.
Brasilíski framherjinn, sem er 28 ára, er með samning út næsta sumar og hefur fyrrum félag hans í heimalandinu Brasilíu, Palmeiras, sýnt honum áhuga.
Jesus sneri aftur á völlinn í desember eftir 11 mánaða fjarveru vegna krossbandsslita. Hann viðurkennir að meiðslin hafi haft mikil áhrif á tíma sinn hjá Arsenal.
„Þetta er fjórða tímabilið mitt hér og því miður hef ég aðeins spilað eina og hálfa eða tvær heilar leiktíðir. „Ósk mín er að vera áfram hjá Arsenal. Ég vil framlengja samninginn og vinna titla hér, þess vegna kom ég,“ segir Jesus.