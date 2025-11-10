fbpx
Mánudagur 10.nóvember 2025

Er þetta arftaki Salah á Anfield?

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 10. nóvember 2025 21:00

Liverpool hefur bætt Yankuba Minteh, leikmanni Brighton, á lista sinn yfir mögulega arftaka Mohamed Salah, samkvæmt enska miðlinum Football Insider.

Minteh, sem gekk til liðs við Brighton í fyrra, hefur verið einn af lykilmönnum liðsins á tímabilinu. Frammistaða hans hefur vakið athygli margra félaga, en talið er að Liverpool fylgist sérstaklega vel með honum.

Þrátt fyrir áhugann virðast skipti í janúarglugganum ólíkleg, þar sem Brighton hefur ekki í hyggju að selja leikmanninn strax. Minteh er með samning við félagið til ársins 2029, sem setur félagið í sterka stöðu í samningaviðræðum.

Liverpool er þó sagt skoða fleiri möguleika fyrir framtíðina, þar á meðal Anthony Gordon hjá Newcastle, en félagið gerir sér grein fyrir að báðir leikmenn kosta töluvert.

