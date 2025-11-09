Stuðningsmenn Tottenham bauluðu á þessa ákvörðun Thomas Frank í gær

Stuðningsmenn Tottenham létu óánægju sína í ljós gagnvart þjálfaranum Thomas Frank þegar hann tók Xavi Simons af velli í heimaleik gegn Manchester United en skiptingin borgaði sig innan fimm mínútna.
Tottenham hafði átt í erfiðleikum með að skapa færi og var undir 0-1 á lokamínútum leiksins, viku eftir slaka frammistöðu og tap gegn Chelsea á heimavelli.
Frank ákvað að gera tvöfalda skiptingu á 79. mínútu þar sem Xavi Simons og João Palhinha fóru af velli og Mathys Tel og Rodrigo Bentancur komu inn.
Skipting Simons, sem kostaði félagið 52 milljónir punda í sumar, var tekið illa af áhorfendum sem svöruðu með ópum og bauli.
Tel svaraði þó trausti þjálfarans strax og jafnaði leikinn innan fimm mínútna. Frakkinn tók við fyrirgjöf frá Destiny Udogie, sneri vel í teignum og skoraði framhjá Senne Lammens, og fékk þar með stuðningsmennina til að þagna.
Leiknum lauk með 2-2 jafntefli.