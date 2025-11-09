fbpx
Sunnudagur 09.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Verðlaunaði sig með kínverskum mat

90 Mínútur

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

433
433Sport

Stuðningsmenn Tottenham bauluðu á þessa ákvörðun Thomas Frank í gær

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 9. nóvember 2025 10:00

Mynd: Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Stuðningsmenn Tottenham létu óánægju sína í ljós gagnvart þjálfaranum Thomas Frank þegar hann tók Xavi Simons af velli í heimaleik gegn Manchester United en skiptingin borgaði sig innan fimm mínútna.

Tottenham hafði átt í erfiðleikum með að skapa færi og var undir 0-1 á lokamínútum leiksins, viku eftir slaka frammistöðu og tap gegn Chelsea á heimavelli.

Frank ákvað að gera tvöfalda skiptingu á 79. mínútu þar sem Xavi Simons og João Palhinha fóru af velli og Mathys Tel og Rodrigo Bentancur komu inn.

Skipting Simons, sem kostaði félagið 52 milljónir punda í sumar, var tekið illa af áhorfendum sem svöruðu með ópum og bauli.

Tel svaraði þó trausti þjálfarans strax og jafnaði leikinn innan fimm mínútna. Frakkinn tók við fyrirgjöf frá Destiny Udogie, sneri vel í teignum og skoraði framhjá Senne Lammens, og fékk þar með stuðningsmennina til að þagna.

Leiknum lauk með 2-2 jafntefli.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Stuðningsmenn Tottenham bauluðu á þessa ákvörðun Thomas Frank í gær
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Verðlaunaði sig með kínverskum mat
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Óttast að Arsenal geti slegið ótrúlegt met
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Rekinn úr starfi í gær
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Verður þetta síðasti leikur Ronaldo á ferlinum?
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Real Madrid setur Rice efstan á óskalista sinn – Þetta er verðmiði sem Arsenal er sagt tilbúið að skoða
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Veit ekki hvort hann verði endalaust hjá Newcastle
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Margt sem bendir til þess að landsliðið sé á réttri leið – „Það er oft þannig með lið sem eru að verða góð“

Mest lesið

Týndi drengurinn í Flórída sagður í öruggum höndum þó lögregla leiti hans enn – Flókin forræðisdeila
Matvörurnar sem eru hættar í framleiðslu en Íslendingar sakna
Ellefu ára íslenskur drengur týndur í Flórída – Lögregla heitir fundarlaunum
Allt á suðupunkti á bak við tjöldin á Íslandi – „Vinur minn talaði við mig. Þá fór ég að pæla“
Stormur í kringum rándýr gervigreindarnámskeið og Sergio sakaður um svik og pretti – „Þetta eru bara lygasögur“

Nýlegt

Rændi 145 milljónum króna af bankareikningi þekkts einstaklings
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Halldór vill að lögreglan rannsaki betur andlát systur hans – „Því þetta er mjög óþægilegt“
19 ára sjálfboðaliði kom miður sín heim eftir sölu á Neyðarkallinum: „Hver eru skilaboðin frá þessu aumkunarverða fólki til næstu kynslóðar?“
Stórleikarinn í dramatískri opinberri deilu við fyrrum ástkonu
Matvörurnar sem eru hættar í framleiðslu en Íslendingar sakna
Veit ekki hvort hann verði endalaust hjá Newcastle
Margt sem bendir til þess að landsliðið sé á réttri leið – „Það er oft þannig með lið sem eru að verða góð“
Fimmtug kona ákærð fyrir ofbeldi í Leifsstöð
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Tuchel telur að Foden og Bellingham geti ekki byrjað leiki saman
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Allt á suðupunkti á bak við tjöldin á Íslandi – „Vinur minn talaði við mig. Þá fór ég að pæla“

Allt á suðupunkti á bak við tjöldin á Íslandi – „Vinur minn talaði við mig. Þá fór ég að pæla“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Samherji Stefáns Teits fær þungan dóm fyrir kynþáttaníð
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Faðir Florian Wirtz ræðir mjög erfiða byrjun hans á Englandi
433Sport
Í gær

Sekur í sex af tólf ákæruliðum um niðrandi ummæli á netinu – Verður dæmdur í desember

Sekur í sex af tólf ákæruliðum um niðrandi ummæli á netinu – Verður dæmdur í desember
433Sport
Í gær

Er þessi íslenska hefð að aftra okkur? – „Ef það hefði verið sagt við okkur fyrir einhverjum árum hefði fólki fundist það hljóma furðulega“

Er þessi íslenska hefð að aftra okkur? – „Ef það hefði verið sagt við okkur fyrir einhverjum árum hefði fólki fundist það hljóma furðulega“
433Sport
Í gær
Brynjar Björn til starfa í Breiðholti
433Sport
Í gær

Blaðamaður Morgunblaðsins lýsir ósætti við að horft sé framhjá Gylfa – Bent á fyrri ummæli Arnars í ljósi fjarveru hans

Blaðamaður Morgunblaðsins lýsir ósætti við að horft sé framhjá Gylfa – Bent á fyrri ummæli Arnars í ljósi fjarveru hans
433Sport
Í gær
Tvenna hjá Manchester United
433Sport
Í gær
Fyrrum stjarna Arsenal og Liverpool opnar sig – „Það var erfitt og ég vil ekki fara í gegnum það aftur“
433Sport
Í gær

Leikmaður Arsenal ekki að spila nóg til að komast í landsliðið

Leikmaður Arsenal ekki að spila nóg til að komast í landsliðið
433Sport
Í gær

Mynd: Hátt settur maður í bobba – „Hvað viltu fá fyrir að sofa hjá?“

Mynd: Hátt settur maður í bobba – „Hvað viltu fá fyrir að sofa hjá?“
433Sport
Í gær
Darwin Nunez strax aftur til Englands?
433Sport
Í gær
Arteta vildi ekkert segja um hvort Gyökeres spili um helgina
433Sport
Í gær

Brynjar Björn tekur við Leikni

Brynjar Björn tekur við Leikni
433Sport
Í gær
Vonarstjarna Chelsea kvartar undan kulda í London – Stjórinn varar hann við því sem er á leiðinni
433Sport
Í gær
Svarar fyrir dónaleg skilaboð sem hún á að hafa sent á mann sem er í sambandi með samstarfskonu
433Sport
Í gær
Tuchel útskýrir óvænt val í enska landsliðshópinn – Fékk góð meðmæli
433Sport
Í gær

Emi Martinez sviptur hlutverki sínu

Emi Martinez sviptur hlutverki sínu
433Sport
Í gær

Valur fær styrktarþjálfara frá Fram – Hefur starfað fyrir stór félög

Valur fær styrktarþjálfara frá Fram – Hefur starfað fyrir stór félög
433Sport
Í gær
Mætti á sína fyrstu æfingu í tíu mánuði
433Sport
Í gær

Real Madrid ekki tilbúið að ganga að launakröfunum – Liverpool og Bayern sitja við borðið

Real Madrid ekki tilbúið að ganga að launakröfunum – Liverpool og Bayern sitja við borðið
433Sport
Í gær
Ivan Toney vill aftur til Englands í janúar – Hans gamli stjóri opnar dyrnar
433Sport
Í gær
Hætta því að halda mínútu þögn vegna alþjóðlegra hörmunga
433Sport
Í gær

Slot var ánægðari með tapleik en sigurleik – Útskýrir af hverju

Slot var ánægðari með tapleik en sigurleik – Útskýrir af hverju
433Sport
Í gær

Mjög óvænt skref í lífinu: Dómari þegar fegursta kona í heimi verður kjörin – „Við elskum að sjá fallegar konur“

Mjög óvænt skref í lífinu: Dómari þegar fegursta kona í heimi verður kjörin – „Við elskum að sjá fallegar konur“
433Sport
Í gær
Carragher meinaður aðgangur að heimavelli City í vikunni – UEFA og City vilja ekki tjá sig
433Sport
Í gær
Arne Slot biður um meiri þolinmæði – Isak byrjar að æfa aftur í dag