Flosi formaður tjáir sig um brottreksturinn – „Gengið og stemningin undanfarið ekki verið með þeim hætti sem Breiðablik vill standa fyrir“

„Það var ekki langur aðdragandi, þetta hefur gerst frekar hratt,“ segir Flosi Eiríksson formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks við 433.is um brottrekstur Halldórs Árnasonar úr starfi þjálfara karlaliðsins í dag.
Síðasti leikur Halldórs við stjórnvölinn var í tapi gegn Víkingi um helgina, en eftir úrslitin er ólíklegt að Breiðablik nái Evrópusæti, sem er ekki viðunandi árangur Íslandsmeistaraliðsins frá því í fyrra.
Halldór tók við Breiðabliki 2023 eftir að hafa verið aðstoðarmaður Óskars Hrafns Þorvaldssonar. Gerði hann liðið að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili sem aðalþjálfari í fyrra og kom liðinu svo í Sambandsdeildina í ár.
„Við tökum ekki svona ákvörðun út frá einstökum leikjum en gengið og stemningin undanfarið hefur ekki verið með þeim hætti sem Breiðablik vill standa fyrir. Stjórnin taldi að það þyrfti að gera eitthvað í því og við völdum þessa leið,“ segir Flosi enn fremur.
„Þetta er mjög erfitt. Dóri gerði liðið að meisturum í fyrra og kom okkur í Sambandsdeildina í ár. Hann hefur verið hér í sex ár og er frábær náungi, leggur sig allan fram í þetta. Hann er góður félagi og vinur. Hann á mikið hrós skilið og á mikið inni hjá okkur.“
Ólafur Ingi Skúlason tekur við starfi Halldórs í Kópavoginum og segir þar með upp starfi sínu sem þjálfari U-21 árs landsliðsins.