Lykilmaður Liverpool fór meiddur út af í landsleik

Ryan Gravenberch, miðjumaður Liverpool, þurfti að yfirgefa völlinn í 4–0 sigri Hollands á Finnlandi á sunnudag, sem veldur Arne Slot nýjum áhyggjum vegna meiðsla í leikmannahópnum.
Gravenberch, sem er 23 ára, var tekinn útaf í hálfleik og kom Tijjani Reijnders frá Manchester City í hans stað. Með sigrinum eru Hollendingar orðnir skrefi nær því að tryggja sér sæti á HM, en meiðsli Gravenberch koma á óheppilegum tíma, aðeins viku áður en Liverpool mætir Manchester United í stóra úrvalsdeildarslagnum á sunnudag.
Eftir leikinn staðfesti Ronald Koeman, landsliðsþjálfari Hollands, að miðjumaðurinn hefði fundið fyrir óþægindum aftan í læri. „Ryan sagði að hann hefði fundið fyrir vægum verk í aftanlæri og við tókum enga sénsa með það,“ sagði Koeman.
Gravenberch hefur verið einn af lykilmönnum Liverpool síðan hann gekk til liðs við félagið frá Bayern München sumarið 2023 og hefur unnið sér fast sæti í liði Arne Slot á miðjunni.
Hollendingurinn reyndi þó að róa stuðningsmenn Liverpool eftir leikinn með því að gefa jákvæða stöðuuppfærslu á samfélagsmiðlum. Hann sagðist hafa fundið aðeins fyrir því að hann væri stífur og að um væri að ræða smávægileg meiðsli.
Það er þó ljóst að Liverpool mun fylgjast náið með ástandi hans næstu daga þar sem liðið vill forðast að missa annan lykilmann í miðjunni á viðkvæmum tímapunkti tímabilsins.