Opnar sig um gríðarlegt áfengisvandamál og segir frá hvað hann gerði – „Trúi því í alvöru að ef hún væri ekki til staðar, þá væri ég dáinn“

Wayne Rooney hefur opinberað að hann væri líklega látinn ef ekki væri fyrir eiginkonu sína, Coleen Rooney. Hinn 39 ára gamli fyrrum fyrirliði enska landsliðsins ræddi opinskátt um baráttu sína við áfengisvanda í viðtali við Rio Ferdinand í hlaðvarpinu Presents.
Rooney segir að Coleen, sem hann hefur verið með síðan þau voru 16 ára og giftist árið 2008, hafi verið lykilmaður í að hjálpa honum að takast á við erfiðleikana.
„Ég trúi því í alvöru að ef hún væri ekki til staðar, þá væri ég dáinn,“ sagði Rooney.
„Hún hefur hjálpað mér gríðarlega mikið í gegnum árin. Við erum bara tvö krakkar frá Croxteth sem ólumst upp saman.“
Rooney sagði frá því hvernig hann í upphafi ferils síns gat drukkið í tvo daga í röð, og reynt að fela það með augndropum, tyggjói og rakspíra. Áfengisneyslan varð leið hans til að takast á við andlega álagið sem fylgdi lífi í sviðsljósinu.
„Þegar ég var um tvítugt lokaði ég mig oft inni heima í tvo daga og drakk þar til ég var við það að missa meðvitund. Ég vildi ekki vera í kringum annað fólk, skammaðist mín og fannst ég hafa brugðist fólki.“
Rooney viðurkennir að hann hafi þurft stjórnun á þessum tíma, og að Coleen hafi verið sú sem hélt honum á réttri braut, þrátt fyrir áskoranir og fjölmiðlaumfjöllun í gegnum árin.
„Hún sá þetta mjög snemma. Ég var heltekinn af fótbolta en líka alltaf til í næturlífið. Hún hjálpaði mér að halda jafnvægi , ekki með því að stjórna mér, heldur með því að vera styrkur minn.“
Wayne og Coleen eiga saman fjóra syni: Kai (15), Klay (11), Kit (8) og Cass (6). Þrátt fyrir ýmsar áskoranir og opinber hneykslismál í gegnum tíðina hefur samband þeirra haldist sterkt.