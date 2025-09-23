Íslandsvinur öðlaðist heimsfrægð á afar umdeildan hátt

Það er óhætt að segja að ferill samfélagsmiðlastjörnunnar og áhrifavaldsins Kinsey Wolanski hafi tekið á flug eftir að hún hljóp inn á völlinn í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu fyrir rúmum sex árum síðan.
Margir muna eftir atvikinu. Um var að ræða leik á milli Liverpool og Tottenham, þar sem fyrrnefnda liðið stóð uppi sem Evrópumeistari.
Wolanski, sem er einnig mikill Íslandsvinur og hefur heimsótt landið oft, óð fáklædd inn á völlinn í miðjum leik.
Það er auðvitað stranglega bannað og var hún handsömuð. Þurfti Wolanski að dvelja í fangaklefa skamma stund.
Síðan þá hefur hún hins vegar rakað inn fylgjendum á samfélagsmiðlum. Er hún til að mynda með 3,7 milljónir fylgjenda á Instagram og enn í fullu fjöri þar.
Það má því segja að athæfið hafi að mörgu leyti borgað sig.