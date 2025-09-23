fbpx
Þriðjudagur 23.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Börsungar vilja sjá United lækka verðmiðann hressilega

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

433
433Sport

Íslandsvinur öðlaðist heimsfrægð á afar umdeildan hátt

433
Þriðjudaginn 23. september 2025 18:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það er óhætt að segja að ferill samfélagsmiðlastjörnunnar og áhrifavaldsins Kinsey Wolanski hafi tekið á flug eftir að hún hljóp inn á völlinn í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu fyrir rúmum sex árum síðan.

Margir muna eftir atvikinu. Um var að ræða leik á milli Liverpool og Tottenham, þar sem fyrrnefnda liðið stóð uppi sem Evrópumeistari.

Wolanski, sem er einnig mikill Íslandsvinur og hefur heimsótt landið oft, óð fáklædd inn á völlinn í miðjum leik.

Wolanski eftir að hún hljóp inn á völlinn. Mynd/Getty

Það er auðvitað stranglega bannað og var hún handsömuð. Þurfti Wolanski að dvelja í fangaklefa skamma stund.

Síðan þá hefur hún hins vegar rakað inn fylgjendum á samfélagsmiðlum. Er hún til að mynda með 3,7 milljónir fylgjenda á Instagram og enn í fullu fjöri þar.

Það má því segja að athæfið hafi að mörgu leyti borgað sig.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 43 mínútum
Íslandsvinur öðlaðist heimsfrægð á afar umdeildan hátt
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Börsungar vilja sjá United lækka verðmiðann hressilega
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Margir steinhissa á valinu á þeirri bestu í gær
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Æðsti maður hjá Villa að missa starfið sitt
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Lúðvík velur stóran æfingahóp hjá landsliðinu – Yngsti sonur Willums í hópnum
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Krefjast þess að Ísrael verið hent úr keppni – Hóta því að taka fjármuni úr boltanum verði það ekki gert
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Ferdinand skilur ekki þessa áráttu hjá Amorim – Hefði hatað þetta sem leikmaður
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Mætti á rauða dregilinn með kærustuna sem er 38 árum yngri

Mest lesið

Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Með alvarlegan heilaskaða eftir atvik um helgina – Er haldið sofandi og algjör óvissa um hvað gerist
Nadine Guðrún rýfur þögnina um hvað henni finnst um umdeildar skoðanir Snorra
Foreldrar tveggja 17 ára drengja þurfa að greiða milljónir eftir heimskulegt uppátæki þeirra
Skellt í lás hjá Sælunni Reykjavík – Mygla í ljósabekkjum og hatrammar deilur eigenda

Nýlegt

Davíð ósáttur við umfjöllun um Stuðla – „Þetta er fólkið á gólfinu, þeir sem starfa með börnum sem enginn annar vill fást við“
Borguðu of háan fasteignaskatt í sjö ár en fá ekki endurgreitt
Furðar sig á að Gummi Ben hafi verið látinn fara
Harmleikur í Þýskalandi þegar ökumaður og tvö börn brunnu inni í Teslu
Ferdinand skilur ekki þessa áráttu hjá Amorim – Hefði hatað þetta sem leikmaður
Segir Íslendinga vera misskilda
Mætti á rauða dregilinn með kærustuna sem er 38 árum yngri
Drengurinn sem reif sig í gang: Úr PlayStation í að verða bestur í heimi
Donnarumma vekur athygli – Leikur í ódýrari útgáfu af treyju City
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Amorim setur það í forgang að styrkja næst þessa stöðu á vellinum
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Kane getur mætt aftur í enska boltann næsta sumar – Klásúla sem hann þarf að virkja sjálfur í janúar

Kane getur mætt aftur í enska boltann næsta sumar – Klásúla sem hann þarf að virkja sjálfur í janúar
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Hreinsar allt af samfélagsmiðlum eftir að hafa fengið skammir í hattinn um helgina
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Með alvarlegan heilaskaða eftir atvik um helgina – Er haldið sofandi og algjör óvissa um hvað gerist
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Áfall fyrir Arsenal – Madueke verður frá í nokkra mánuði

Áfall fyrir Arsenal – Madueke verður frá í nokkra mánuði
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Verður Sigurvin næsti þjálfari FH?

Verður Sigurvin næsti þjálfari FH?
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Hættir Davíð Smári með Vestra?
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Tölfræði hjá Arsenal sem vekur athygli – Þessi hefur átt flestar marktilraunir

Tölfræði hjá Arsenal sem vekur athygli – Þessi hefur átt flestar marktilraunir
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Óhugnanlegt myndband náðist um helgina – Réðst á manninn sem hefur ekki farið í klippingu lengi
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Vill fara frítt til Real Madrid næsta sumar
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Moyes vill fá fyrrum bakvörð United sem er án félags

Moyes vill fá fyrrum bakvörð United sem er án félags
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Chelsea gæti samið við markvörð strax í janúar

Chelsea gæti samið við markvörð strax í janúar
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Sjáðu atvikið – De Zerbi snarbilaður í skapinu og fékk rautt spjald í kvöld
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Blikar telja sig hafa verið rænda á Hlíðarenda í kvöld: – Sjáðu atvikið – „Þetta er bara rán“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Atvik sem sást ekki í beinni útsendingu – Garnacho fékk kaldar kveðjur frá leikmanni United

Atvik sem sást ekki í beinni útsendingu – Garnacho fékk kaldar kveðjur frá leikmanni United
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Valsmenn björguðu stigi í uppbótartíma – Halda góðu forskoti á Blika í baráttu um Evrópu
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Dembele vann Ballon d’Or kjörið í kvöld – Yamal endaði í öðru sæti
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Birtir morðhótun sem hann fékk í gær eftir að hafa birt myndir af fólki
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Bróðir Garnacho í hnífabardögum á netinu – „„Þú ert 150 kíló, farðu í helvítis ræktina“

Bróðir Garnacho í hnífabardögum á netinu – „„Þú ert 150 kíló, farðu í helvítis ræktina“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Biðja Bellingham að létta sig og taka af sér vöðva

Biðja Bellingham að létta sig og taka af sér vöðva
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Hvernig leikmenn Arsenal fögnuðu í gær vekur umtal – Sjáðu myndbandið
433Sport
Í gær

Svartnætti í Vesturbæ – Telur að meðvirkni með Óskari sé að reynast dýrkeypt og óttast það versta

Svartnætti í Vesturbæ – Telur að meðvirkni með Óskari sé að reynast dýrkeypt og óttast það versta
433Sport
Í gær
EIginkona eiganda West Ham að munnhöggvast við stuðningsmenn félagsins sem eru reiðir
433Sport
Í gær
Neville greinir stöðu Arsenal – Efast um Arteta og segir liðið of einhæft
433Sport
Í gær

Ungir Íslendingar í eldlínunni í fyrramálið

Ungir Íslendingar í eldlínunni í fyrramálið
433Sport
Í gær

Tvö ensk stórlið vilja Gallagher í janúar en áhuginn er ekki gagnkvæmur

Tvö ensk stórlið vilja Gallagher í janúar en áhuginn er ekki gagnkvæmur
433Sport
Í gær
Real Madrid á eftir undrabarni í Championship
433Sport
Í gær
Nýrri stjörnu Liverpool alveg sama um þetta