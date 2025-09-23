Æðsti maður hjá Villa að missa starfið sitt

Brösótt byrjun Aston Villa á tímabilinu gæti leitt til brotthvarfs yfirmanns knattspyrnumála, Monchi.
Monchi, fullu nafni Ramon Rodriguez Verdejo var ráðinn fyrir tveimur árum sem yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu og hefur verið nánasti bandamaður Unai Emery knattspyrnustjóra. Á hans vakt tryggði Villa sér sæti í Meistaradeildinni árið 2024 og komst svo í 8-liða úrslit keppninnar á síðasta tímabili.
Þrátt fyrir árangurinn á vellinum hefur Monchi fengið misjafnt mat fyrir störf sín á leikmannamarkaðnum. Villa hefur selt vel, Jhon Duran, Jacob Ramsey og Jaden Philogene fyrir samtals um 130 milljónir punda en fjárfestingarnar hafa ekki alltaf skilað sér.
Félagið hefur eytt stóru fjárhæði í leikmenn eins og Amadou Onana, Ian Maatsen og Donyell Malen, en enginn þeirra hefur náð að festa sig í sessi sem lykilmaður í byrjunarliði Emery.
Í sumar var Villa svo að mestu hamlað af fjárhagsreglum UEFA, og því aðeins gert tvö varanleg kaup. Evann Guessand og Marco Bizot, auk þess að fá Victor Lindelöf á frjálsri sölu. Samtals námu þessi kaup um 30 milljónum punda.
Samkvæmt heimildum úr herbúðum félagsins er nú talið líklegt að Monchi yfirgefi félagið á næstu vikum, en óljóst er hver tekur við hans hlutverki ef af því verður.