Strákarnir okkar standa í stað eftir tvo frábæra leiki

Íslenska karlalandsliðið er áfram í 74. sæti á nýjum heimslista FIFA sem hefur verið gefinn út.
Ísland hefur leikið tvo leiki frá því að síðasta útgáfa listans var gefin út. Báðir leikirnir voru í undankeppni HM 2026.
Ísland vann frábæran 5-0 sigur á Aserbaísjan á Laugardalsvelli en tapaði svo 2-1 gegn Frakklandi í París, þrátt fyrir frábæra frammistöðu.
Næstu leikir liðsins eru einnig í undankeppni HM 2026 og fara þeir báðir fram á Laugardalsvelli. Liðið mætir fyrst Úkraínu þann 10. október og svo Frakklandi þremur dögum síðar.