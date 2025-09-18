Strákarnir okkar standa í stað eftir tvo frábæra leiki

fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 18. september 2025 12:30

Mynd: DV/KSJ

Íslenska karlalandsliðið er áfram í 74. sæti á nýjum heimslista FIFA sem hefur verið gefinn út.

Ísland hefur leikið tvo leiki frá því að síðasta útgáfa listans var gefin út. Báðir leikirnir voru í undankeppni HM 2026.

Ísland vann frábæran 5-0 sigur á Aserbaísjan á Laugardalsvelli en tapaði svo 2-1 gegn Frakklandi í París, þrátt fyrir frábæra frammistöðu.

Næstu leikir liðsins eru einnig í undankeppni HM 2026 og fara þeir báðir fram á Laugardalsvelli. Liðið mætir fyrst Úkraínu þann 10. október og svo Frakklandi þremur dögum síðar.

